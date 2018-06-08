〈北部〉國道一號中豐交流道 擬先闢北向匝環道

2018-06-08

考量經費 預留往返南向的匝環道結構

〔記者李容萍、謝武雄／桃園報導〕紓解國道一號桃園段及周邊道路交通，交通部高速公路局規劃「國道一號增設中壢中豐交流道」及位於蘆竹區的中正北路交流道動線改善，市長鄭文燦昨前往兩處現勘、了解進度，其中，中壢中豐交流道將先闢建北向匝環道，而過去僅有北進、南出的中正北路交流道，將增設北出、南進匝道，預計明年十月施工、二○二一年七月完工。

鄭文燦昨到機場捷運A21環北站，視察「國道一號增設中壢中豐交流道計畫」進度，他表示，中壢鄉親盼增設中豐交流道很久了，原規劃全方向的交流道可銜接中豐北路，不過用地費約六十億元、工程費約十億元太過龐大，經與高公局協調，決定採先闢建往返台北（北向）的匝環道，並預留往返南向的匝環道結構。

鄭文燦說，修訂後工程計畫總經費大幅下降到十億六千萬元，完工後可分流八十％車潮，可行計畫報告審查程序後續將提報行政院核定，讓中壢人上高速公路多了一個新的選項；市府並將配合推動南園二路打通到中豐北路，連接內壢交流道與中豐交流道，讓中豐北路、新生路及中原路交通更暢通。

中正北路交流道 將增設北出、南進匝道

位於蘆竹區的國道一號桃園交流道中正北路匝道，居民習慣稱呼為中正北路交流道，於二○一三年十一月通車，雖可紓解南崁交流道車流，但交流道只有北進、南出設計，只能北上而無法南下，頗為地方詬病是「半套」交流道，為此，高公局規劃增設蘆興南路北出、南進匝道以完善設計，市府昨在當地舉行說明會，市長鄭文燦表示，工程預計明年十月施工、二○二一年七月完工。

鄭文燦說，中正北路交流道增設北出、南進匝道，總經費七．九八億元，其中用地費三．二三五億元，費用由高公局全額支付，預計明年完成土地取得作業、十月開始動工，高公局將負責蘆興南路上下匝道、涵洞及引道工程，市府則負責蘆興南路（中正路至南竹路二段）拓寬工程並一併拓寬涵洞，預計將原本八至十米的道路拓寬至廿米計畫道路，目前正在設計中。

鄭文燦表示，此計畫於二○一四年八月奉行政院核定先期規劃，期間市府積極與高公局協調，交通部去年十月同意興辦事業計畫書，決定施作蘆興南路北出、南進匝道，提升中正北路交流道效益。