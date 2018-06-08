〈中部〉前大里市長涉發颱風財 判刑12年定讞

2018-06-08

〔記者張文川、陳建志／綜合報導〕前台中縣大里市長林仲毅被控二○○四年敏督利颱風後，利用災後重建機會發「颱風財」，向廠商洩漏工程底價與評選委員名單，透過「白手套」向十一件採購標案的得標廠商收取一成回扣共四一三萬餘元，更三審遭判十二年，最高法院昨駁回上訴，依六個違背職務收賄罪，合併判處十二年有期徒刑、褫奪公權六年定讞；林仲毅昨天得知判決後表示：「無言、失望」，將提非常上訴爭取公道。

判決書指出，五十七歲林仲毅二○○二年到二○一○年間擔任大里市長，找連襟何宏藩當助理充當「白手套」，尋找趙姓、吳姓等特定廠商配合發包工程，由廠商提供可配合的評選委員，讓林圈選，林再將標案底價透過何告知廠商，護航廠商順利得標，索取一成回扣。

全案三度發回更審，一審判刑十八年，二審判刑十六年，更一審、更二審皆判無罪，更三審再逆轉改判十二年，最高法院昨天認同更三審判決，駁回上訴，全案定讞。

最高法院認定，大里市公所發包的六件重建勞務採購案評委名單，與林仲毅圈選的名單幾乎一致；另五件工程採購案，林仲毅核定的工程底價，與何姓白手套告訴廠商的底價也相吻合，更三審由此認定林違背職務收賄，與事實相符，此屬事實審法院的職權，未違經驗法則與論理法則。

最高院又指出，更三審將其中一部分的工程採購案認定為舊刑法的連續犯、牽連犯，而論為一罪，與其他五罪分開論罪，並未違法，因此駁回上訴，全案定讞。

林仲毅：將提非常上訴

林仲毅強調，法院在沒有通聯、金錢往來等明確證據下，還是認定他有罪，質疑司法不公、政治介入，將會提「非常上訴」。

據了解，林仲毅涉案後生活低調，偶爾參與親朋好友餐會、婚喪喜慶，已經很少在公開場合露面。