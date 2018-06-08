〈中部〉雲端醫療影像 中彰投百家醫院逾2千診所分享

2018-06-08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕有圖有真相！健保醫療資訊雲端查詢系統，建置醫療檢查影像調閱共享，患者斷層掃描、核磁共振、Ｘ光、超音波、鏡檢等五大類影像，全都在健保雲端看得到，到診所看診，不必再奔波拷貝光碟、病摘，醫師也能立刻掌握病情給予治療，就醫更安心、便利。

七十三歲陳阿伯今年手麻到大醫院做核磁共振檢查，診斷不需手術，加上年邁行動不便，轉診到離家近的后里區診所，醫師董一鋒透過健保雲端系統調閱檢查影像報告和病歷摘要，馬上掌握病情；六十六歲賴姓婦人長年有高血壓、心律不整和氣喘，先在台中榮總救治，病情穩定轉到診所持續治療，有問題或需定期檢查再轉診到中榮，病人等於有雙主治醫師。

健保署中區業務昨天成果發表，組長方志琳指出，健保雲端系統除可查詢病人就醫、用藥、復健、手術、牙科處置、過敏藥物紀錄、出院病歷摘要及檢驗報告，去年十二月再建置醫療影像資料庫，共提供十一項醫療資訊，醫院或診所醫師能即時線上查詢病人最近跨院醫療紀錄，醫病都很方便。

中彰投一○四家醫院和二千二百家診所配合上傳醫療影像。台中榮總院長許惠恒說，對於輕症或是治療後病情穩定的患者，協助轉診到離家近並與院方合作的院所，成功率已增加，醫師有更多心力處理急重症病人；心臟外科主任蔡鴻文也說，轉診後也能透過系統追蹤病人健康。