〈中部〉中央山脈意象 綠建材「竹跡館」驚豔

2018-06-08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市不動產開發商業同業公會於花博豐原葫蘆墩園區設置企業館，打造竹編外觀、融合種子與中央山脈意象的「竹跡館」，展現台灣竹構工藝與台中城市美學，民眾在這座半開放式的竹造庭園漫步時，可以感受光與風的流動。

經發局表示，「竹跡館」由建築師陳羿冲設計，核心概念取自種子、竹森林及中央山脈，外型為圓弧曲面，有著種子及中央山脈的意象，建築外側設有一圈水池，入夜後還有燈光映照。建築結構與編織呈現出竹森林的型態，讓遊客在館內遊覽時，彷彿進行一場竹林之旅，工程已在五月卅日動工，預計八月底完工。

陳羿冲說，「竹跡館」主要建材是台灣盛產的竹子，竹子是生長快速且生生不息的綠建材，以此替代混凝土，訴求讓自然與綠延續在花博中。而「竹跡館」曲面化造型也是希望建築物低調與周遭景觀融合，是花博展區中可以散步、休息的地方，讓民眾置身在半開放式的空間，能感受光與風的流動，每走一步都有不同的空間感，每一個觀看角度都有新的發現。

由於這座場館高度達十公尺以上，每段竹結構都是一體成型，興建難度高。陳羿冲表示，施工前嘗試許多不同工法，克服不同曲面強度及結構承載力的要求，才能運用竹子這樣的天然材料，創造新的建築空間感受，也能推廣竹構工藝。

另一方面，荷蘭恩荷芬市（Eindhoven）市長John Jorritsma昨率團拜會台中市政府，並與市長林佳龍簽署「台中宣言」，林佳龍邀請John Jorritsma參與年底開幕的台中花博，他表示，花博國際庭園區將建置荷蘭館，由飛利浦公司協助於該館導入循環經濟及智慧城市相關示範技術。