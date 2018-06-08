〈中部〉搭花博熱 后里環保公園打造「車泊」點

2018-06-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕「車泊族」是繼露營流行後的新玩法，市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿昨在議會表示，為讓車泊族可以輕鬆參與花博盛會，建議在后里環保公園打造全台第一座專屬泊點；市府建設局長黃玉霖說，會在花博開幕前完成相關建置。

近幾年露營風潮興起，熱門營區假日一位難求，不少露營族群湧入車宿的環境，車到哪睡到哪，完全不用訂位、找營區，搬收露營裝備，比露營更方便自由，甚至更便宜，這種旅遊方式稱之為車泊族，也稱車宿、車床族，國外已風行多年。

議員：小資旅遊 帶動周邊經濟

謝志忠質詢指出，車泊族機動性佳、需求少，廂型車、休旅車等稍微改裝，拆掉座椅或在車頂加裝可拆式車床，即可轉為夜宿點，是小資旅遊新玩法，成長快速，全台車泊社團已有七萬人，友善車泊地圖更有一二六萬瀏覽人次，可帶動周邊經濟。

謝志忠說，車泊族陳情希望來台中花博玩，而后里環保公園的地點、基礎設備佳，空間大、離市區較遠、周邊有游泳池可提供盥洗等基本需求，更可於后里、豐原、外埔等花博場點旅遊，建議在此設置全台第一個車泊公園。

張玉嬿、蔡雅玲也指出，車泊的管理十分重要，要求市府提出妥善完備的配套措施，儘量做到裝備不落地，不污染環境的基本要求，讓后里環保公園的泊點能夠永保原貌，更多車友悠遊花博，商機錢潮駐足台中。

建設局：邀車泊團體討論需求

黃玉霖表示，將在花博開幕前改善后里環保公園水電相關設施、完成周遭建置，也會邀集車泊協會團體代表討論實際需求，研議鬆綁原有的公園管理制度，規劃完善配套制度，以專區方式處理，打造全國第一座友善車泊公園。