〈中部〉專人指導 埔心不老健身房開幕

2018-06-08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府衛生局為提昇老人家身心靈健康，在各地衛生所設「健身中心」，而且還聘請「運動指導員」，每週帶著老人家做健身操。

昨天埔心鄉衛生所「不老健身房」開幕啟用，社區老人開心做運動，衛生局說，目前已完成六個鄉鎮，將來會推廣到全縣各鄉鎮市。衛生局長葉彥伯說，把衛生所打造成「不老健身房」，讓社區老人就近運動，每間健身房的硬體經費約十萬元，最重要是得聘請「運動指導員」帶領老人做運動。

衛生局聘請指導員巡迴教學

葉彥伯表示，這群運動指導員都是體育系或運動保健系畢業，過去都在私人健身中心服務，衛生局以鍾點的方式委由他們巡迴各地的健身房。

他強調，老人家若是經常窩在家裡，對身心靈都是傷害，而運動必須成為習慣，這些學有專精的運動指導員，以群體帶動或單人指導的方式讓老人家愛上運動，而且能運動就會少生病。

運動指導員許宗益說，他是台北護理學院運動保健系畢業，目前在台北的私人健身中心擔任運動指導員，後來「彰北運動中心」開幕，獲聘擔任經理，現在每天巡迴於全縣的社區，帶領老人家運動。

他說，指導員的時薪從一千三百元至一千六百元不等，但一次要面對十多名老人，因而要先了解老人的身體狀況，並且要會帶動氣氛，在動作中讓老人們更加年輕，並且達到「運動社交」的功效。