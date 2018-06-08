〈中部〉萬安演習 草屯雙B硬闖被攔

2018-06-08

人車走避 彰化鬧區宛如空城

〔記者湯世名、陳鳳麗／綜合報導〕中部七縣市萬安四十一號演習昨天下午一點三十分展開，彰化縣各鄉鎮市街道全面實施人、車管制及引導避難，熱鬧市區一片寂靜宛如空城；南投草屯鎮中正路則有一部雙B轎車硬闖，警方吹哨制止仍未停，警方火速通報下一路口員警攔截，後來該車轉彎後自知無法再闖停靠路邊等候，以免被開罰。

中部七縣市萬安演習，今年「災害訊息廣播平台」同步發送簡訊到民眾手機，解除警報時也同步收到簡訊。警報聲起後，仍有民眾不知演習訊息或是來不及避開，都被警方疏導至路邊停放，人車就地掩蔽，商家也拉下鐵捲門暫停營業，各鄉鎮市的街道頓時全面清空，宛如空城。

彰化縣長魏明谷由彰化縣警局長林順家及軍方等單位人員陪同，先後赴彰安國中、彰化銀行及中華電信等地視察，其中彰安國中全校師生都立即疏散到地下室避難，魏明谷視察時也予以肯定。

魏明谷除了感謝縣民配合這次的演練，讓整個演練過程順利進行，他並強調，「寧可千日不用，不可一日不備」是演習的主要原則，不管是防情傳遞、交通管制及疏散避難作為，都要環環相扣、井然有序，平時的防範與不斷的演練，是在災難發生時減少生命與財產損失的最佳良策。下午兩點警報解除，原本靜寂無聲的街道，又恢復平日車水馬龍的景象。