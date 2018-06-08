〈中部〉微型感測器可攜趴趴走 10國空品官稱奇

2018-06-08

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕來台參加「空氣品質管制策略交流研討會」的美、日等十國環保政策官員，七日到埔里取經，了解國立暨南大學研發的微型感測器與形成公民意識的做法，官員們對可背在身上或用腳踏車載著趴趴走的微型感測器非常好奇，頻頻探問準確度及可否出售等問題。

由台、美環保署合辦的「空氣品質管制策略交流研討會」，昨日移師南投縣埔里舉行，除美國外，還有日本、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞、越南、印度和尼泊爾等亞洲國家的環保政策官員與會，一行人先到暨南大學了解資管系副教授戴榮賦團隊研發的微型感測器。

準確度達九成以上

暨大副校長江大樹指出，埔里鎮過去以好山、好水、好天氣和好酒著稱，但自從大家關注PM2.5後，埔里卻從此變成空污重鎮，因此該校資管系花了三年時間研發微型感測器，希望透過它小區域的觀測，凝聚民眾共同努力降空污的共識。

戴榮賦則在簡報中表示，大埔里地區的空污來源，有外地飄來、在地焚燒、廢氣排放產生三種，微型感測器已裝設逾二百部，除裝在學校、寺廟外，還可以用腳踏車載著趴趴走，連彰化縣和台中市的學校也有裝設。而由於埔里鎮一群志工媽媽們積極投入宣導，讓許多民眾自覺紛紛加入降空污的行列。

印尼官員還問可否出售

與會各國環保官員對微型感測器非常有興趣，頻頻提問題，大家對準確度最有興趣，印尼雅加達副省長奧斯華還探詢可否出售到該國，戴榮賦回應，這是環保署補助輔導，並與環保署監測結果相對照，準確度達九成以上，而該感測器目前並未有商業用途。

他們在暨大聽完簡報後，隨即到昭平宮育化堂（埔里孔子）及大成國小，實地了解微型感測器裝設在廟裡偵測PM2.5的情況，以及學校志工媽媽和學校如何投入反空污的教育宣導。

育化堂董事長黃冠雲為他們簡報時強調，該廟不只裝設微型感測器，也將遶境等活動改為藝文活動，以減少空污。