〈中部〉民雄清潔隊參訪 停收垃圾3天惹怨

2018-06-08

清潔隊長︰來年縮為兩天

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣民雄鄉公所清潔隊舉辦環境教育觀摩暨文康活動，公告十二至十四日暫停收運垃圾，有鄉親擔心天氣炎熱，廚餘、垃圾累積多日，將孳生蚊蠅影響生活，有所抱怨；清潔隊長陳榮吉回應，今年已排定行程，不便更動，來年的觀摩活動將縮短為兩天，減少鄉親困擾。

天氣熱 民眾憂孳生蚊蠅

民雄鄉民潘立源說，清潔隊連續三天不收垃圾，即使將廚餘放到冰箱，空間也不夠，已與家人決定這三天儘量外食，減少家中垃圾；昇平路小吃業者呂知義表示，民雄市區、中正大學周邊的餐飲業多，產生的垃圾量大，清潔隊不宜因觀摩活動而影響主要業務運作。

東榮村長張金富認為，清潔隊員除了春節，幾乎沒有三天以上的長假，他們到外縣市參訪交流，無可厚非，已配合公所加強宣導及發書面通知，鄉親只要提早準備，對日常生活的影響不大。

陳榮吉表示，十二至十四日安排八十名隊員至宜蘭縣、新竹縣等地觀摩綠美化業務，十三日為既定的停收日，曾考慮分兩批參與，但出勤一半的人力會難以排班，臨時安排的清運路線，也可能讓各村落住戶、店家錯亂，這次仍照既定行程進行。

水上鄉長劉敬祥說，鄉公所清潔隊員七月至澎湖縣觀摩環境教育場域三天，採自願制，收運日至少留守十四名人力加班，不會停收垃圾；太保市長黃榮利說，市公所清潔隊員到外縣市觀摩最多兩天，且採分批參加，避免影響垃圾收運。