〈中部〉林內神農大帝壽誕 打造3千斤「蒜頭神龜」

2018-06-08

鑽轎底祝壽 贈一袋蒜頭

〔記者詹士弘／雲林報導〕年初蒜價崩盤，林內鄉九芎村鎮安宮神農大帝為幫助蒜農民渡難關，降旨收購六噸蒜頭，廟方昨天利用收購的蒜頭打造全國唯一、重三千台斤的「蒜頭神龜」為神農大帝祝壽，信眾九日（農曆四月廿六日）到鎮安宮鑽轎底為神農大帝祝壽，就可獲贈一袋蒜頭「吃平安」，前兩百名還可獲贈蒜頭餅。

書香關懷協會理事長邱世文表示，年初蒜頭供過於求，價格崩跌，神農大帝降旨指示收購蒜頭幫助蒜農，廟方採購約六噸，書香協會的志工則協助分裝，每小袋約一台斤，其中的三千台斤組成「蒜頭神龜」，為神農大帝祝壽。

達人阿智師製作蒜頭餅

鎮安宮主委許清貫表示，神農大帝是穀王，專司護佑農民耕作豐收、保平安，鎮安宮神農大帝祝壽方式年年不同，今年打造了全國唯一的蒜頭神龜，還邀請七十四歲的林內製餅達人阿智師製作蒜頭餅，與信眾分享，祝壽活動昨天起一連舉辦三天。

邱世文說，阿智師十三歲拜師學做蒜頭餅，回鄉後從事餅業製作，他得知鎮安宮今年打造蒜頭神龜，主動表示要共襄盛舉，讓所學蒜頭餅重現江湖，昨特別在廟前教學；阿智師上次製作蒜頭餅已是五十幾年前，現場吃到蒜頭餅民眾，真的是很福氣。

前兩百名鑽轎底 加送蒜頭餅

許清貫表示，農曆四月廿六日上午九點起安排有鑽轎底活動，民眾可鑽轎底保平安，並向神農大帝祝壽，儀式結束後，民眾可獲贈小包裝的蒜頭，另前兩百名參加鑽轎底活動的民眾，還可獲贈蒜頭餅，數量有限，發完為止。