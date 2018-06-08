〈中部〉守護海洋 高美溼地清出6.7噸垃圾

2018-06-08

〔記者歐素美／台中報導〕六月八日是世界海洋日！海洋委員會海巡署中部分署昨在高美溼地舉辦淨灘，八百多人參與；大甲松柏漁港漁民則成立「松柏港環保艦隊」，已有五十艘漁船加入，將致力海漂垃圾回收，維護海洋生態。

海巡署中部分署昨結合慈濟基金會等卅四個機關團體、號召八百多人在高美溼地淨灘，海巡署中部分署長李佩璘表示，聯合國訂定每年六月八日為「世界海洋日」，海巡署今年從六月三日至八日，連續六天在北、中、南、東及離島淨灘，希望營造「生態、安全、繁榮」的海洋環境，保育海洋生態。

昨淨灘共清除五千一百卅六公斤廢棄物，資源回收物一千五百六十八公斤，其中，寶特瓶佔約三百廿公斤，將由慈濟回收再利用製成毛毯，分送海巡署及各救（災）難單位，供弱勢或急難災民使用。

撈海漂 大甲松柏港環保艦隊成立

此外，台中市繼新北、澎湖、宜蘭、基隆等縣市後，成立「松柏港環保艦隊」，在立法院副院長蔡其昌號召下，目前大甲松柏港已有五十艘船筏加入，由環保局水保科長江明山授旗，本月六日成軍，將以實際行動守護海洋環境。

環保局長白智榮表示，環保局將提供環保艦隊成員重複性網袋，讓漁民出海作業時可集中存放資源回收物，並將於港口定時辦理「海漂攜回垃圾兌換活動」，鼓勵漁民回收廢棄物，減少海洋污染。