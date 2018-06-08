〈中部〉監委：中火減煤量無益空污 中市府：錯用數據

2018-06-08

〔記者黃鐘山、鍾麗華／綜合報導〕台中火力發電廠減煤量引發爭議！監委調查指稱，實際減煤量僅廿萬噸，對空污改善並無實益；市府則說，根據去年實際使用一七七二萬噸計算，今年至少減一七二萬噸，是監委錯誤假設致錯誤結論，呼籲監委應明察事實並本於專業。

年均用量扣機組歲修 監委指減20萬噸

監委仉桂美、章仁香六日提出調查報告指出，台中市政府核准中火至二○二○年生煤年用量不得超過一六○○萬噸，但對照年均生煤用量約一八○○萬噸，扣除一部機組歲修年減用煤量十％後，約一六二○萬噸，實際用量僅減廿萬噸，對空污改善並無實益。

對此，市府環保局長白智榮和新聞局長卓冠廷昨召開記者會表示，監委調查報告最大的問題是，錯誤假設中火為一個機組整年都在進行改善工程，導出今年最多使用一六二○萬噸的煤，卻忽略去年已有機組施工的事實，施工期間每年也不到五個月，中火去年實際使用一七七二萬噸煤。

去年用1772萬噸 市府稱今年減172萬噸

白智榮說，市府今年削減中火燃煤許可量五○○萬噸，中火最多只能使用一六○○萬噸，比去年減煤量至少一七二萬噸，跟二○一四年實際燃煤一八三九萬噸計算，減量二三九萬噸；若用原先許可的二一○○萬噸比，則是大減五○○萬噸。

白智榮：監委錯誤假設致錯誤結論

白智榮強調，監委先用錯誤的假設，算出錯誤的數字廿萬噸，導致錯誤的結論。事實卻是就算中火完成設備改善工程，也不可能再恢復到二○一四年的一八三九萬噸實際燃煤量或更高，市府會加強要求中火落實各項減煤措施。

卓冠廷則說，監委的報告中點出馬政府和前市府延宕中火改善空污機組更新計畫四年，卻隻字未提相關責任，反而攻擊現在的市府團隊，調查報告不符事實，他為一同改善空污的市民及市府同仁抱屈。

卓冠廷表示，二位監委過去的政治立場，社會自有公評，竟有國會議員「見獵心喜」，藉機宣傳選舉，用錯誤的數字矇騙市民，並非市民所樂見。

藍委盧秀燕指出，市府是被糾正的單位，竟然指控糾正上級機關監察院不公，甚至是錯的，就好比被抓的小偷說警察不公、有政黨色彩，可見市長林佳龍至今不願誠實面對，對不起台中人。