〈中部〉倡導無菸古蹟 鹿高生解說兼勸導

2018-06-08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港高中古蹟解說團去年在鹿港第一市場周邊撿菸蒂，七天下來就撿了二千多個菸蒂，但社團認為不應該是「你丟我撿」，應該要從勸導做起，解說團未來在帶導覽時，會加強宣導古蹟區勿吸菸，讓「無菸古蹟」真正落實！

彰化縣衛生局表示，二○一六年公告全縣五十處的國定與縣定古蹟為「無菸古蹟」，其中有十五處位於鹿港鎮，「無菸古蹟」的無菸範圍主要以室內為主，部分古蹟也有把廣場列為無菸範圍，只要是公告的場域都不能抽菸，也不能放置集菸盒。

去年市場撿菸蒂

鹿港高中古蹟解說團表示，去年選擇第一市場周邊來撿菸蒂，雖然第一市場不是古蹟，卻是平民美食天堂，不論是遊客或在地民眾都喜歡到這裡覓食，尤其是菸蒂會容易卡在景觀道路的磚縫之間，必須用手撿才能除去菸蒂，去年暑假撿了七天，就撿了二．五公斤的菸蒂，換算大約有二千支香菸。

今年擴大到古蹟宣導

但是學生發現這不應該是「你丟我撿」，而是原本菸蒂就不該隨手丟，尤其是在已經被公告為「無菸古蹟」的文化資產，更不應該公然抽菸，除了不應該製造二手煙以外，許多文化資產都是木結構，抽菸與菸蒂都會造成古蹟潛在的危害，因此，未來是在解說古蹟同時，也要勸導民眾不要在古蹟區抽菸。

古蹟解說團學生認為，我們自己都一再說「台灣最美的風景就是人」，那「無菸古蹟」也不應該只是口號，讓古蹟沒有「菸」害，讓癮君子在可以抽菸地方抽菸，更要做到菸蒂不落地，這才是最終的理想。