〈中部〉草屯大成街停車場招租 估年賺400萬

2018-06-08

鄰近商圈 七間店舖詢問度高

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕擅當「包租公」的南投縣草屯鎮公所又要發揮專長！大成街多功能停車場已完工，公所昨日上網公告七間店舖及一四五個月租停車格招租，店舖採競標，月租停車格採預約登記，公所預估這兩項收入，一年可為公庫賺進四百多萬元。

去年十一月動土施工的南投縣草屯鎮大成街多功能停車場，一樓有七間店舖、停車場，二樓停車場加上辦公室，共有一八○個停車格，工程已完工進行驗收中，公所昨日上網公告招租。

鎮長洪國浩表示，由於該停車場鄰近鎮中心商圈，民眾對七間店舖的詢問度很高，坪數是十三到廿坪不等，底價是一萬五千元到二萬二千五百元不等，採競標方式，七月二日截止投標，七月三日在公所開標，而首批承租的業者在約滿享有優先承租權。依照「停二」多目標停車場店舖招租前例來看，預估競標價格至少會比底價多出三分之二。

145個月租車格 採預約登記

另外該停車場有一八○個停車格，其中有一四五個將作為月租停車格，月租金是一千二百元，其餘作為臨時停車格。月租停車格採預約登記，在七月三日截止日若登記者逾一四五人，就抽籤決定。

洪國浩也說，月租型停車格對市區的居民有很大的吸引力，「停二」多目標停車場，至今還有廿多人在候補，因此預測大成街停車場的月租型停車格應可全部租出去。

草屯鎮公所統計，雖停車場收入無法與納骨堂的塔位出售總金額相比，但收益都比預估的高出很多，「停二」多目標停車場一年收入約一千二百多萬元，中正路臨時停車場一年也有七百多萬元收入。

據了解，草屯鎮公所原本負債一億八千萬元，鎮長洪國浩上任八年多，除已將債務清償完畢，目前賸餘款合計是五億三千萬元。