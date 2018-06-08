〈中部〉雲林捕蜂捉蛇 月底移交農業處

2018-06-08

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府昨宣布捕蜂捉蛇業務，自本月底逐步由消防局移交農業處，減少消防人員工作壓力，讓蜂蛇處置回歸保育專業領域；農業處長張鴻猷表示，農業處人力不足，這項業務執行將以公開招標外包給專業人士。

農業處︰將外包給專業人士

張鴻猷表示，雲林縣每年捕蜂捉蛇概估經費約一千三百萬至一千四百萬元，目前已展開發包作業，同時建立各地捕蜂捉蛇專家名冊，農業處人力捉襟見肘，缺乏捕蜂捉蛇專業人才，未來實際捕蜂捉蛇行動將外包專家。

消局︰緊急或深夜仍會協助

消防局副局長蕭哲明表示，捕蜂捉蛇回歸保育專業的農業處是政府政策，雖然業務移交農業處，但若民眾遭遇蛇、蜂攻擊緊急事故，並有立即危險，或是深夜求助，消防局仍會協助解決燃眉之急。

雲林縣長李進勇表示，消防弟兄平時消防勤務就非常繁重，且非人人都對蜂蛇有充分認識，常因此遭到螫咬受傷甚至付出生命，考量專業分工，決定將這項業務轉由農業處負責；農業處已積極規劃相關業務，本月底公開招標，在業務完成移交前，捕蜂捉蛇仍由消防局協助，不會有空窗期。

民眾憂路程遠 救急有難度

古坑鄉林姓鄉民表示，外包公司恐怕不會像消防人員「任勞任怨」，他很擔心以後找不到人幫忙，如果是蜂窩拆除沒急迫性是可以等，但如果蛇類跑到家中，那真是一刻也不能等，還是請消防人員來幫忙比較實在。

麥寮鄉民許清能表示，消防人員不再負責捕蜂捉蛇可減輕工作負擔，他認同這種分工方式，但全縣幅員廣闊，承攬業務的民間公司是否有能力各鄉鎮都設點，通報後多久能夠趕到現場處理，是縣府委外必須考量及解決的重點。