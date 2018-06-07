〈南部〉夏日防溺宣導 玩遊戲還可抽獎

2018-06-07

〔記者王涵平、洪瑞琴／新營報導〕南市消防局第一大隊將於卅日舉辦防溺宣導、憋氣王選拔、趣味競賽等活動一籮筐，還備有大型液晶電視等百餘項好禮抽獎，希望喚起民眾加強水域遊憩安全的觀念。

第一救災救護大隊大隊長丁春能表示，夏季期間天氣炎熱，民眾喜歡往水邊跑，家長應多加留意孩子的動向，從事水上活動時，要選擇有救生員的安全水域或游泳池，不可前往公告禁止戲水之區域，以免發生憾事。

宣導活動將於卅日上午八時至十二時在新營區南瀛綠都心公園舉行，包括三人組隊方式舉辦防溺趣味競賽，競賽項目有「竿竿相連遞愛心」、「救生圈傳情義」、「嘴上功夫」等，分為國小組、國中組、社會混合組。另第二屆憋氣王選拔賽，主要希望民眾感受在水中無法呼吸的情況。

會場設有創意宣導互動遊戲及摸彩券抽獎，寓教於樂。報名可洽第一大隊所屬八個消防分隊索取報名表，即日起至十七日截止。

南市消防局昨在市政會議報告加強水域安全相關措施，代理市長李孟諺責成各相關單位加強宣導、巡檢，減少憾事發生。嘉南大圳、安平海岸、黃金海岸、馬沙溝海水浴場、鯤鯓海域、雙春濱海遊憩區、國聖橋下、七股南堤、七股黑面琵鷺觀賞區、南灣碼頭、六孔碼頭、七股北堤、觀海樓等列為沿海重點防溺區域，連同溪流、河川等水域，即起以機動車巡方式，執行防溺宣導工作至九月。