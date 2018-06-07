〈南部〉台南芒果減產估價揚 產區接力行銷

2018-06-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南芒果節即將登場，但是受到去年大產養分耗損、開花期遇連續降雨、著果期水源不足，以及四月下旬冰雹等因素，南市農業局預估今年芒果產量較去年少，但品質不受影響，仍會積極宣傳行銷。

市府：品質不受影響 不致買不到

台南栽種芒果以愛文芒果占約八成最大宗，其他品種有金煌、凱特等，農業局預估今年芒果整體上將較去年減產五成，採收高峰期將在七月初至七月中旬。局長許漢卿表示，雖然減產，但市場供需不至於「民眾買不到」，只是產量減少，價格行情無法確切預估，但一定是比去年上揚，而去年六至八月批發市場價格，平均每公斤四十三元至六十八元不等。

許漢卿表示，今年雖然芒果產量減少，但農業局仍將成立因應小組，掌握產地價格與收穫數量，同時觀測各批發市場價量波動情形，調控運銷數量，適時調配果品分散至其他市場。

下旬辦芒果節 並助開拓國外市場

此外，為避免次級果品流入市場影響價格，因應小組將適時啟動芒果收購加工措施，安排加工廠進場收購，穩定市場供應價。為協助農民開拓國外市場，農業局今年三月初參加「二○一八東京國際食品展」時，強力行銷台南國際芒果節，以及今年台韓觀光交流會議將於六月底在台南登場，該局也將把握機會，打響台南芒果名號。

今年芒果節系列活動將於六月廿三日至七月廿一日舉辦，農業局昨在市政會議報告宣傳行銷計劃，六月廿三日在走馬瀨農場開幕，七月份週末接續在玉井、大內、楠西、左鎮、南化等產區推出不同主題活動，吸引民眾利用暑假期間前來旅遊。

代理市長李孟諺建議，開發有台南標誌圖案的「芒果Ｔ恤」、「芒果領帶」等宣傳品，讓大家在芒果節期間穿著出席公開場合幫忙宣傳；他語帶幽默地說「不要叫我把芒果放在頭上就好」。

由於「愛文芒果之父」鄭罕池老先生於本月初辭世，農業局也與玉井區公所研議，將以溫馨方式，邀請參與民眾共同感念鄭老先生對台南芒果產業的貢獻。