〈南部〉PTT散佈高雄蚊子有毒 男最重可罰50萬

2018-06-07

〔記者方志賢／高雄報導〕一名台北市卅多歲男網友，日前在國內ＢＢＳ站「批踢踢實業坊（又稱ＰＴＴ）」發布「高雄蚊子有毒」的文章，被高市衛生局約談時指消息來源是聽補習班老師上課說的，衛生局認為他散佈不實訊息，已違反傳染病防治法及社會秩序維護法，移送高雄地檢署偵辦。最重可處五十萬元罰金與三日以下拘留。

衛生局表示，這名男網友於五月卅一日ＰＴＴ八卦版發布「高雄蚊子有毒」文章，內容提及「高雄市衛生局近期於日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，另有檢出登革熱及瘧疾」。「至於是否造謠，我也只是聽衛生局朋友說，我是覺得他沒這麼無聊跟我唬爛這個啦。」

衛生局說，疾管署已證實高雄市送驗的病媒蚊檢體，僅由林園區某豬舍一處掛燈捕獲的三斑家蚊檢出日本腦炎病毒，但未發現有登革熱病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊或帶有瘧原蟲的矮小瘧蚊。而台灣從一九六五年起已被世界衛生組織（ＷＨＯ）列為瘧疾根除地區，今年國內亦無本土感染登革熱病例。

衛生局表示，前天約談這名網友，他表示，訊息來源是聽聞補習班老師上課說的，非由衛生局朋友提供的訊息，他不知此PO文會對防疫造成影響，也不認為會造成民眾恐慌。

但衛生局評估該PO文者散佈傳播不實的疫情訊息，已違反傳染病防治法及社會秩序維護法，將網友移送地檢署偵辦。衛生局也將進一步查明補習班老師消息來源，並追究相關責任。