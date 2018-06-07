〈南部〉國中小沒錢裝冷氣 教育界︰租地有盈餘

2018-06-07

舊龍華國小地上權 78億出租

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國中小學校舍裝冷氣議題持續發酵，教育界認為，舊龍華國小地上權以七十八億多元出租，市府不應以財政負擔為由拒裝冷氣。

高雄市教師職業工會、高雄市教師會、高雄市各級學校家長協會、高雄市心家長協會及高雄市中小學校長協會，昨天對外表示，高雄日溫高於三十度天數有一百六十多天，而每年四、五、六、九及十月均溫排名全國第一，學生在高溫環境中情緒明顯受影響，易煩躁，記憶力也下降，呼籲儘速為國中小裝設冷氣。

教師職業工會理事長董書攸表示，教育局認為全面裝設冷氣，含電力改善工程需三十三億元，每年電費將增加一．五億元，高昂支出非地方政府能負擔。

董書攸說，舊龍華國小地上權於今年三月標出，由富邦人壽以七十八億七百八十萬元取得承租七十年開發權利，「用這筆錢來支付冷氣裝設費用，應該綽綽有餘吧！」

各級學校家長協會理事長謝坤良說，訪視過幾個學校，學生認為裝冷氣比較好，反對意見佔少數。

教育局︰可裝設節能高效率風扇

教育局表示，市區共有一萬三千多間教室，現有一千九百多間裝設冷氣，裝設比例約百分之十五．三二，而若全面裝設冷氣，並無編列設備及汰換維修費用，建請中央補助「公立國民中小學辦理校舍防水隔熱計畫」，裝設節能高效率風扇、提升屋頂及牆面隔熱效能，再考量於特殊場域裝冷氣。

教育局表示，若以學校裝設太陽能光電板，廠商依約回饋三百多萬元，回饋金裝置冷氣仍不足。