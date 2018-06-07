〈南部〉連日高溫 中芸、大寮大排出現死魚

2018-06-07

午後雷陣雨 6天引水250萬噸

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市區連日高溫幾乎無雨，林園中芸、大寮大排接連發現死魚，水利局已派員打撈完成；山區則有午後雷陣雨，水利署六天引水二五○萬噸，供應大台南地區用水，台南、澎湖水庫用量預估撐到七月底。

連續兩天打撈0.5噸魚屍

高市近來天氣炎熱，林園區中芸大排一連兩天發現死魚，水利局獲報派員頂著豔陽，連續兩天打撈○．五噸魚屍，上週大寮大排也是如此，典寶溪、曹公圳也有零星死魚，均已完成清除。

採水樣送驗 重金屬仍待檢驗報告

水利局表示，近來疑因天熱高溫，連魚群也受影響，加上市區近來幾乎無雨，中芸大排水量只剩下一半，造成魚群大量死亡，環保局昨採水樣送驗，發現水中ＰＨ值正常，重金屬仍待檢驗報告，以釐清真正原因。

水利局指出，由於魚群未全死，且魚群死亡地點分散，區域分布不集中，也非單一區排有此現象，過去也曾發生類似情況，研判應是高溫所致，將加強巡視區域排水，呼籲民眾發現死魚，儘速撥打一九九九通報，將立即派員處理。

值得一提的是，高雄山區近來有午後雷陣雨，高屏溪流量昨天一度每秒高達一百五十三噸，再降至每秒六十噸，水利署每天自甲仙攔河堰引水，供應大台南地區用水，六月以來總計二五○萬噸；另水公司每天支援台南五萬噸清水。

水利署指出，南台灣水情雖有舒緩，但未能解除旱象，台南、澎湖水庫以目前用量，大約可撐到七月底，但仍待天公作美下大雨，水庫才能真正解渴，將與氣象局合作，持續把握降雨機會，實施人工增雨，以改善南台灣水情。