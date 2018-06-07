〈南部〉南迴臨海裝置藝術 颱風季令人憂

2018-06-07

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府斥資兩千五百萬打造南迴新風貌，邀集國內外廿位藝術家在南迴沿線創作，透過藝術創作讓更多人看見南迴，進而帶動達仁、大武、金峰、太麻里四鄉發展及展現南迴的美，但颱風季節將屆，不少創作藝術地點都位於海濱，能否抵擋強風豪雨，啟人疑竇；台東縣政府表示，每個創作均有一年保固期，會盡力做好防護。

台東縣政府費時兩年，「南方以南」南迴地景藝術計畫，上月廿六日起至九月一日止，分別在達仁、大武、金峰、太麻里等南迴四鄉，與在地居民和遊客分享廿位藝術家的創作，但部分裝置藝術都位於海濱，包括了大鳥部落海濱的豪華朗機工創作作品「在屾」，及華源泰國Tancharoen 的「華源微風」等，颱風季節將屆，能否抵達強風豪雨的襲擊，令人憂心。

大武鄉民西洋說，縣府在前幾年曾推動南迴遊憩觀光廊島計畫，在多處海濱公園及休憩區設置了鋼骨與竹子混搭的涼椅，但都不敵風災侵襲，幾乎全毀，現已改用大理石椅取代，浪費公帑，這次再策辦南迴地景藝術計畫，若未事先做好颱措施，恐重蹈覆轍。

台東縣政府文化處處長鍾青柏表示，每個創作藝術作品都簽有保固一年的合約，只要遇逢天災、包括颱風破壞、物品侵蝕及風化受損，創作者都會恢復原狀；至於戶外創作，則會在颱風來臨前夕，加強做好防護措施。