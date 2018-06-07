〈南部〉環島火車配電盤著火 160旅客疏散

2018-06-07

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣萬安四十一號演習昨日下午響警報，雖然看似平順，期間卻相繼傳出有民眾跌落深約十公尺深海堤；台鐵五一次由台北經南迴到台東開往花蓮莒光號環島觀光列車，行經台東瀧溪至金崙間，因第七車配電盤著火，列車長立即疏散近一六○名旅客，隨後將第七車就地摘放檢修，繼續未完旅程，虛驚一場。

提升全民敵情警覺及完備國土安全防護機制，台東縣萬安四十一號演習昨日下午一點半發布防空警報，街道人車就地疏散，為時半個鐘頭，順利結束。但就在演習期間，先是傳出台東縣消防局台鐵五一次環島觀光列車，下午一時卅分許行經瀧溪至金崙間，第七車廂突然竄冒白煙，列車長將列車臨停金崙站，將近一六○旅客疏散到月台，隨車機務人員旋即利用車上滅火器熄滅起火點，檢修確認為配電盤過熱著火。

張姓旅客表示，列車在經過大武站後，車廂旅客就開始往後閃退，因車廂內煙霧瀰漫，火車緩慢行駛，直到金崙站才停車，下車後又遇到萬安演習警報，變成動彈不得。台東縣消防局則是在下午一時四十九分獲報，台東市吉林二段巷內海堤，有民眾不小心跌落約十公尺深的堤坊，消防人員趕往搶救，患者頭暈但意識清楚，送醫無礙。半個鐘頭的萬安演習雖然平安順遂，但突發狀況連連。