〈南部〉刑案扯潮州人剽悍 議員：民風純樸

2018-06-07

〔記者侯承旭、葉永騫／屏東報導〕屏東潮州六月二日發生連續鬥毆事件，造成何姓陸戰隊上兵死亡、黃姓大專生腦死，外界把「個性剽悍」的標籤貼在潮州人身上，屏東縣議員許馨勻為此提出抗議。

在地民代表示 多元族群共處

出身潮州的縣議員許馨勻昨天質詢指出，潮州連續發生重大案件，這幾天媒體把過去幾十年來潮州發生的各類刑案都挖出來，潮州人被貼上「個性剽悍」、「強勢」的標籤，還扯上幾百年前源自於中國的廣東潮州移民，這些說法她必須提出抗議。

許馨勻表示，潮州居民有原住民、客家、閩南等族群，是文化匯集的地方，又位於屏東縣的地理中心，潮州人的個性非常純樸，可以接納各種文化；警方應該檢討螺絲是不是鬆了。

潘孟安認同 強調屏東很安全

屏東縣長潘孟安答覆表示，這幾天各界對潮州人的描述確實有誇大之處，潮州是個樸素的地方，人文薈萃，是屏東南來北往的串接點，也是屏東平原開發很早的聚落，潮州跟屏東其他城鎮一樣，屏東是安全的，人民是善良的，縣府對於打擊犯罪絕對沒有假期。

潘孟安下午前往縣警局慰問警方辛勞，他強調，治安不容挑戰，屏東長期以來治安良好，發生這起不幸事件，對於治安的衝擊很大，應該警惕檢討、安定民心，不能因為破案而鬆懈，一定要讓縣民安心、放心。