〈南部〉知本上月大停電 白蟻啃電纜惹禍

2018-06-07

〔記者陳賢義／台東報導〕台東知本地區上月廿六日晚間十時無預警大停電，一八七九戶住家頓陷黑暗中，原以為是天熱用電量爆錶導致跳電，但經台電人員維修檢驗，赫然發現元兇竟是「白蟻」，臨近崎仔頭的一處變電箱電纜被蟻啃食出一個近五公分的大洞，電纜首層絕緣被蟻酸侵蝕，造成接地故障導致跳電；台電台東營運處表示，將換裝防蟻電纜及噴灑藥劑加強防範。

非天熱導致用電爆錶跳電

回想起當時無預警停電的情況，婦人阿梅也感到突兀，表示當時正準備烤肉迎接好不容易放假返鄉的表妹，尚未點燃木炭就突然停電，還好戶外吹起陣陣涼風，否則真的是熱翻了，表妹閒來無事騎機車閒逛查明原因，成群民眾紛紛走出戶外納涼，有人立馬向台電及當地里長電詢，約莫一個鐘頭才恢復供電。

換裝防蟻電纜、噴灑藥劑

原以為是用電量爆錶導致跳電，經台電人員漏夜維修的檢驗，發現損壞電纜線都有被侵蝕的小孔洞，也有爬行的痕跡，甚至蟻窩殘骸，證明是白蟻所為。白蟻啃損電纜非首次，台東市臨海路及四維路靠海邊一帶電纜也曾發生相同狀況，台電台東營運處表示，電纜內包裹首層白色部分為絕緣體，正常的話可隔離高壓，但受到蟻酸侵蝕會導致絕緣裂化及電弧發生，造成接地故障導致跳電，將全面換裝成防蟻電纜及噴灑藥劑，防範再發生，初估將花費三百萬元。