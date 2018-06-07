〈南部〉排球隊連5年奪冠 六甲小將光榮遊街

2018-06-07

一度落後7分 上月中華盃逆轉勝

〔記者楊金城／六甲報導〕球不落地，永不放棄，六甲國小小小鹿排球隊，上月在中華盃排球賽國小男童五年級組冠軍賽，克服一度落後七分的劣勢，頂住壓力，最後逆轉勝，暌違兩年再次勇奪中華盃全國總冠軍，球隊成立五年，連五年奪五座冠軍，家長會和學校昨天舉辦中華盃總冠軍榮耀分享感恩之旅，用吉普車載著小球員繞行六甲市區接受鄉親的歡呼，分享冠軍的榮耀。

小小鹿排球隊的五年級隊、六年級隊，在國內五大排球賽計拿到二次中華盃、一次華宗盃、一次青年盃、一次和家盃的五座全國排球賽冠軍，真的不簡單。

教練團岩志任、李國銘、黃家韋功不可沒，中華盃奪冠隊員有隊長萬奇翰、隊員陳勝宏等十二人，獲最有價值球員的是舉球員黃于千。

冠軍隊在台南市排球委員會主委吳通龍、校長陳志強、家長會長黃文進等人帶領下，搭乘吉普車隊至六甲赤山龍湖巖向觀音佛祖感謝保佑後在市區遊行，與鄉親分享奪冠的喜悅，再與教練團、球員、家長們一起為校內的冠軍看板揭幕。

功臣黃士豪 媽媽與阿嬤陪遊行

六甲國小小小鹿體育班成立至今第五年，排球隊員有卅多人，其中不少學生來自越南、印尼、泰國、柬埔寨、中國的新住民家庭；孩子們常自詡球隊是「八國聯軍」。

陳志強說，小小鹿排球隊有傑出表現，要感謝傑出校友、前總統府秘書長陳哲男與南六企業董事長黃清山等社會各界籌措「小小鹿希望工程」經費，培訓小選手。

奪冠主力陣容中，來自單親、隔代教養家庭的黃士豪，是逆轉勝的功臣之一。他加入球隊後，改正以前愛玩、不受管教的心態，許願要拿座全國冠軍獎盃來感謝媽媽陳子鈴與阿嬤蕭惠敏的信任與支持，如今做到了，媽媽與阿嬤陪他遊行，校長也兌現奪冠就遊行慶祝承諾。