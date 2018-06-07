〈南部〉因開發出土 台南2遺構登錄歷史建築

2018-06-07

〔記者劉婉君／台南報導〕南市近一年來陸續有多處遺構重見天日，同樣因建商開發而出土的北區「三分子日軍射擊場靶溝遺構」及善化區「糖廍連灶遺構」，經文化局召開古蹟歷史建築與文化景觀審議委員會，昨天公布雙雙通過登錄為歷史建築，總計南市的歷史建築也將增加為六十七處。

三分子日軍射擊場 見證眷村歷史演變

「三分子日軍射擊場」於十年前登錄為市定遺址，留有殘缺的日治時期靶溝遺跡，去年底建商委託專業單位在遺址南側土地進行考古試掘，陸續發現延伸的靶溝遺構及清代三合土，經文化資產管理處邀集專家學者會勘，認為三合土應是從他處搬來，約十六公尺長的靶溝遺構應是遺址原存遺跡的延伸，一旁還有戰後國民政府增建部分。

審議委員認為，該靶溝遺構保存日治時期興建原貌及戰後國民政府接收後再整修與增建的樣貌，可以看見不同時代的構造與工法，見證陸軍射擊場及眷村歷史的演變，也呈現當地的歷史紋理，通過登錄為歷史建築。

文資處表示，因應《文化資產保存法》修法，三分子日軍射擊場遺址調整文化資產類別，短時間之內將同時擁有遺址及歷史建築的身分，待下一次審議大會提出統整類別建議並通過後，再公告廢止原本的遺址登錄，未來以歷史建築身分進行維護會更切合實際狀況。

四月初因建商建造集村農舍而出土的善化區「糖廍連灶遺構」，保存狀況十分完整，呈現早期糖廍的相關組成元素、製糖流程與構造，可能是目前全國唯一僅存的標的，連會勘的審議委員都興奮地說，終於可以不用再看圖畫說糖廍故事了，因具有稀少性及特殊性，也通過登錄為歷史建築。

糖廍連灶遺構 呈現早期糖廍組成元素

不過，四月的一場大雨，造成糖廍部分崩塌及下陷，目前正辦理緊急加固與回填，以避免造成進一步損壞，而建商在回填後的遺構範圍，也將闢建社區公園予以保存。

另外，市定古蹟「妙壽宮」與歷史建築「永康飛雁新村傳原通訊所」的本體及定著土地範圍，也在此次會議中通過調整。