〈南部〉議員挺蕉農 購4千多公斤送弱勢

2018-06-07

陳其邁建議農委會 提高收購價

〔記者洪定宏、王榮祥、吳欣恬／綜合報導〕不讓謠言傷農！

高市議長康裕成昨號召議員力挺蕉農，以每公斤廿六元購買四千餘公斤外銷等級香蕉轉送弱勢，凸顯優質香蕉好價格；民進黨高雄市長參選人陳其邁則建議農委會，在格外品（次級品）收購價部分，由每公斤三元提高到五元，減少農民損失。

農委會︰決定提高以每公斤5元收購

農委會昨宣布，原本以每公斤三元收購較次級或過小的格外品，昨決定提高為以每公斤五元不分等級收購未熟黃的青蕉，而之前以三元向農民收購的也都會回溯，一併加至五元，預計將購買五千公噸去化處理，以加速穩定蕉價。

每公斤26元 購外銷等級香蕉

鑑於蕉價頻被炒作，甚至遭有心人使用舊照造謠，高市議長康裕成昨發起「愛鄉愛農、香蕉傳情」活動，以每公斤廿六元價格向旗山型農購買四千五百公斤外銷等級香蕉，轉送有需要的慈善團體。

康裕成表示，高雄香蕉質量均佳、價格穩定，且深受國際市場青睞，絕無外傳低價謠言，要求市府農業局應針對謠言進行澄清。

農業局長鄭清福指出，近兩天香蕉產地價約維持每公斤八至十元，經催熟、包裝整理，市場每公斤價可達卅元左右。

民進黨高市長參選人陳其邁昨也現身力挺蕉農活動，他強調不管在國會質詢或在其他場合，都會把握機會行銷高雄水果，例如去年十月協助美濃香蕉推銷到高雄多個民營公司，旗山香蕉更進駐台灣高鐵。

韓國瑜籲到新南向國家行銷鳳梨

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨天則到大樹區大坑里產銷班的鳳梨田，聽取農民的心聲；韓國瑜呼籲高市府應拋開藍綠成見，邀他一起到新南向國家宣傳，打開行銷通路，他願意發揮專業，共同為農民打拚。

韓國瑜也指出，金鑽鳳梨價格崩盤的主要原因為外銷受阻及產銷失衡，並質疑農委會成立的「台灣國際農業開發股份有限公司」沒有發揮功能，協助農漁產品外銷新南向國家。