〈南部〉畢業生上菜秀 東專餐旅科端出成果

2018-06-07

〔記者張存薇／台東報導〕學了五年餐飲、房務、調酒，到底成果如何？台東專科學校餐旅管理科五專部昨天中午舉辦畢業餐會，卅五位學生同心協力，以色香味俱全的菜色、調飲及動態的上菜秀、調酒表演等，讓家長們開心品嘗孩子們五年來所學，也覺得很驕傲！

總籌畫陳紫綾指出，專四下學期到專五上學期曾有一年在職場實習，同學各在不同飯店、部門努力吸收，這次的畢業餐會就是要讓家長、老師知道五年來的學習成果，各組先提出菜單、票選後再試作不斷討論、修正，才有畢業成果。

餐會並展示獎牌、獎盃

餐會分成外場、內場服務組，並展示學生得獎獎牌、獎盃，還有口布摺疊、床飾、調酒等學習成果，學生們更是推出上菜秀、調酒表演及舞蹈表演，讓餐會熱鬧繽紛。

主廚李昱嬋說明，菜色有廿多道中、西、日式料理，有熱帶水果茶、香草園現採香草製成香料水、甜點等。

家長迫不及待品嘗後，對於自己孩子服務、烹飪等表現讚不絕口，而畢業班有一半的學生要繼續升學、一半則規劃進入飯店觀光業服務。

預計要繼續升學的沈威廷曾在日本調酒比賽拿到最優秀賞，他說，希望升學磨練更好的技術，未來到海外飯店吧檯服務，將要投入職場的吳佳芸表示，前主任陳清和鼓勵他參加床飾比賽，必須做出花式的床飾、床單也要整理得又快又整齊，拿到亞軍讓她信心大增，預計到最有興趣的房務部工作，取得更多經驗。