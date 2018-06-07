〈南部〉體育園區沒譜 屏東先修縣立棒球場

2018-06-07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府規畫於屏市六塊厝設立近二十公頃的「體育園區」，將有現代化的棒球場，日前也傳出屏東地檢署與地方法院有意爭取將縣立棒球場設為新司法大樓，但今年縣府仍將花七千四百萬元整修縣立棒球場；縣府強調場地不能有空窗期，老舊的縣立棒球場有整修急迫性。

縣府將斥資7400萬元整修

在屏東縣體育發展中心的規畫中，屏東市六塊厝將設立的「體育園區」，要興建現代化棒球場、足球場、籃球場、排球場及溜冰場等，總經費約二十四億元，已報體育署審核；去年屏東地方法院與地檢署考量使用空間不足，盼爭取將鄰近的縣立棒球場，做為新司法大樓。

然而，縣府已獲體育署核定補助「屏東縣立棒球場整修工程」六千六百六十萬元，縣府自籌七百四十萬元配合款，待議會同意先行墊付，該案預計今年執行；屏東縣體育發展中心主任李達平說明，縣立棒球場目前為Lamigo桃猿隊二軍的訓練場地，職棒二軍一年在此有四十二場比賽，職棒熱身賽在今年三月也於屏東登場，但選手反映安全措施不足、排水不佳、看台簡陋，甚至曾有比賽因雨無法進行，四十二年歷史的球場，實在有整修必要。

規劃到施工 拚明年五月完工

屏東縣政府祕書長黃肇崇也表示，六塊厝「體育園區」還有用地、地上物取得的程序要走，恐需數年時間，此外，屏東新司法大樓至今並沒有具體進展，為了健全基層棒球，縣立棒球場將先整修。

李達平也補充，屏縣現有國中、國小棒球隊各八友、高中球隊四支、有社團型棒球隊，雖有縣立運動公園的棒球場，但空間仍然不夠，屏縣冬季天氣穩定，也是許多職棒隊伍移地訓練的最佳場地；整修工程預計需兩、三個月規劃，八個月施工，希望在明年五月完成。