〈台北都會〉初查無疑慮 北農帳近日完整公布

2018-06-07

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧風波不斷，近日又遭爆買六十瓶洋酒給民進黨北市黨部，北市府五日晚間突襲北農查帳。市長柯文哲昨強調，他保持公正態度，已交代這一兩天完整公布查到的資料，並責成兼任北農董事長的副市長陳景峻召開臨時董事會，要求吳音寧向董監事說明。北農監察人、財政局副局長沈榮銘昨說，初步調查北農使用支出費用都有按規定，暫無疑慮，後續將會交由市場處彙整。

柯文哲昨上午出席台北市傳統市場節活動後受訪解釋，上禮拜有國民黨市議員在問，就派沈榮銘去把資料查一查，整理好就完整公布。對於發現三筆流入溪州鄉公所款項等傳言，柯僅說，等完整報告出爐，有交代要快一點，現在猜測沒有必要。

柯宣稱，自己不是不信任，這已變成藍綠的角力場，他保持公正態度，別忘了前任總經理韓國瑜是國民黨背景。柯還對聯合藍營霸凌吳音寧的指控喊冤說：「正確講法是藍綠都在霸凌我，這比較接近事實！」

對於國民黨北市長參選人丁守中批評，柯說法自打臉；民進黨參選人姚文智也批，柯對韓國瑜、吳音寧的態度差很多。柯則說，他看韓、吳兩人都不錯、不是壞人，但兩人遭遇就是台灣藍綠惡鬥縮影。

北市議員王欣儀昨在議場要求柯文哲應該要回歸專業處理，不要再把責任推給中央。柯坦言，若要表態，從韓國瑜到吳音寧，這個國家會被藍綠搞垮。「韓國瑜一定要換下來嗎？吳音寧也沒有那麼糟糕！」

至於是否送洋酒，沈榮銘表示，初步發現北農確實有買酒，但沒有到外傳的六十瓶，帳目明細上面也僅註明「貴賓」，要求北農公司未來送禮時，必須清楚載明對象及單位。