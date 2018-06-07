〈台北都會〉吳晟請辭資政救女？ 吳音寧哽咽︰他會支持我

2018-06-07

吳父痛心 轉念要找回公道

〔記者沈佩瑤、陳冠備、楊淳卉／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧上任爭議不斷，昨傳出吳父、總統府資政吳晟有意請辭資政職務，替愛女止血。吳音寧昨在議場一度哽咽說，父親起初反對她進北農，但現在支持她用不卑不亢的態度，把事實說清楚。吳晟坦言，確實曾痛心到想請辭，後來轉念要找回公道。

蔡英文：吳會做事 但非政治人

據轉述，民進黨主席、總統蔡英文昨於中常會上表示，吳音寧是「會做事的人」，但她不是「政治人」，現在面臨政治性處境，農委會應協助攻防。

市議員林瑞圖、王欣儀昨在議場質詢時，輪番追問吳音寧，指其父親吳晟是否真的要請辭資政職務，替女兒止血？提到父親，吳音寧情緒略顯激動表示，父親確實受到情緒上的波折，但「我的事情是我的事情」，她要父親別擔心。她還一度哽咽透露，父親一開始是反對她來北農，現在則希望她不卑不亢地把事情說清楚，「他會支持我」。

現居彰化溪洲的吳晟表示，認真做事的人被政治所「凌遲」，讓他一度痛心到想請辭資政一職，但後來想想，現在應該是要找回一個公道，無法接受不明不白的委屈；女兒對農業擅長，才會北上接受北農總經理的挑戰，這也是柯市府同意的，沒想到卻淪為政治鬥爭的工具，還被名嘴、政客批評得體無完膚，連網路也排山倒海般的攻擊，讓社會瀰漫了一股仇恨。

針對吳音寧上任一路挨批，據轉述，蔡英文昨於民進黨中常會表示，吳音寧是「會做事的人」，但她不是「政治人」，不是很熟悉政治，在政治場合的應答容易被誤解；她也指出，吳音寧現在面臨的是政治性的處境，農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防；不能只是把一個有理想會做事的人放在這個位置，而不給予政治性的協助。

民進黨中常會昨邀農委會副主委陳吉仲專案報告「從五二○農民運動七大訴求談新農業的進度與檢討」，陳會中聲援吳音寧，在簡報中列出吳音寧與前任北農總經理韓國瑜比較，強調吳上任後北農績效有明顯改善，從盈餘乃至於制度改革，都遠遠超過韓國瑜在任期間。