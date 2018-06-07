〈台北都會〉市府宴客睦鄰 「四大公司」買單

2018-06-07

世大運經費缺口 也要求「贊助」

〔記者蕭婷方／台北報導〕北農爭議持續延燒，北市議員簡舒培昨爆料，北市農產、漁產、畜產與花卉四大公司近年已成為北市固樁的「提款機」，市長柯文哲上任後大砍重陽敬老禮金，引起基層不爽，去年重陽節後北市在地方席開一百桌要敦親睦鄰，就要四大公司以業務費買單；此外，去年世大運產生經費缺口，也要求由四大公司「贊助」，簡批評根本成為柯文哲的提款機。

市府：用在公益 實屬平常

對此，台北市政府發言人劉奕霆回應，四大公司業務費用使用在業務相關的公益性質活動，實屬平常之事，但需符合法令規範；不論是物資或資金贊助，並未強制公司進行贊助。

農產、漁產、畜產與花卉四大公司，因市府有股權、得設有官股董監事，又非屬市府正式編制內局處，以「公司」名義營運，業務涉及全台各地，歷年公司人事權成市府與各方政治勢力固樁重點；四大公司又有豐腴的業務費與公關費用，市府不少單位辦活動，均會向其「募款」、請求贊助。

議員爆料 已成固樁「提款機」

簡舒培調閱資料發現，去年市府要求漁產與農產公司主辦兩場大型敦親睦鄰活動，舉例來說市府於去年十月底「市場感恩傳承活動」，邀周邊里民與四大公司退休員工一同餐敘同樂，總經費共計七十八萬元，就由農產公司「業務宣傳推廣費用」、漁產與畜產公司「其他費用」共同買單。

舉辦老人活動 四大公司出錢

市府官員說，去年重陽節因為柯文哲大砍敬老禮金，基層累積過多不滿聲浪，市府當時瘋狂舉辦各式老人活動，當時市長室就指示產發局找來四大公司舉辦這場「敦親睦鄰」活動。

此外，去年世大運遊行合約出問題、經費出現缺口，北市府也要求農產與漁產公司贊助。簡舒培進一步指出，去年副市長陳景峻還親自帶藝文團體紙風車的「反毒宣傳活動」的企劃書向四大公司「募款」，當時由於爭議過大，四大公司最後僅漁產公司贊助一百萬元。

教局政策 推廣餐會北農付錢

今年一月北市教育局推動營養午餐「四章一Ｑ」政策，市府也要求北農舉辦「推廣餐會」，八十萬元經費、席開五十桌，由北農出錢，至於其餘漁、畜、花三公司則贊助食材以及花飾。

簡調閱預算資料發現，以往郝市府產業發展局市場處均撥預算予四大公司辦理政策推廣活動，不過，現卻是由四大公司以不同預算名目「贊助」北市活動。各公司有不少人抱怨，柯文哲辦活動、開政策支票，公司還要出產品「贊助」。

據了解，北市府去年還在副市長陳景峻主導下，曾針對四大公司要訂定「公益贊助辦法」，強制要求各公司要提撥一定比例業務推廣費贊助地方基層活動來「敦親睦鄰」、做公益，後因爭議過大才喊卡。

簡舒培批評，市府要求公司業務費要有明細、僅能贊助業務相關活動，柯文哲也滿口SOP、制度化管理，一方面又伸手要錢辦活動，將四大公司當作私人提款機，實在很不可取。