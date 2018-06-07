〈台北都會〉香蕉、鳳梨350箱 新北明天便宜賣

2018-06-07

果菜公司啟動直銷機制

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來香蕉、鳳梨等農產品因產量過剩，造成價格崩跌，新北市議會國民黨團昨天聯合質詢，要求市長朱立倫「救農民」、「救經濟」。朱立倫允諾，將比照先前中南部高麗菜生產過剩的情形，由新北果菜公司啟動直銷機制。

香蕉2串100元 鳳梨6顆220元

新北市果菜公司表示，週五將在市府一樓及板橋區農會舉辦促銷活動，果菜公司從產地採購兩百箱香蕉（約三噸）、一百五十箱鳳梨（約一．五噸），開放民眾購買，香蕉每串六十元（十六至十八根）、兩串特價一百元，鳳梨每顆四十元，每箱六顆裝特價兩百廿元，公司行號或機關團體可在週五前電洽果菜公司預購，數量不限。

國民黨團昨天採購一百廿串香蕉及一百廿顆鳳梨，致贈朱立倫、議員及市府各局處首長。國民黨團書記長林金結表示，香蕉及鳳梨價格下跌，農民血本無歸，他要求市府提出因應措施，建議全市國中小的營養午餐水果，全面採購香蕉及鳳梨。

朱立倫表示，新北市是全台最大的蔬果消費地，過去每次發生農產品盛產或滯銷，新北市都會主動伸出援手，最近因氣候關係，香蕉產量過剩，他將責成新北果菜公司比照上次高麗菜盛產情形，結合各局處及公益單位啟動直銷機制，讓消費者直接採購，價格會比收購價格高一點。