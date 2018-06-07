〈台北都會〉基隆中正線快捷公車 最快明年初通車

2018-06-07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中正區至台北市中崙轉運站的快捷公車已經審議通過，公路總局最近就會公告，將從八斗子車站、海科館、海洋大學經中山高速公路到台北市中崙轉運站，最快農曆年前通車。

基隆市第一條快捷公車2088，從中正、信義區到北市府轉運站，二○一六年三月通車以來，市民到台北市東區轉乘捷運很方便，一年有一百八十萬人次的載客量，平均每月乘客數約十五萬人。

市府再規劃中正區靠海線的快捷公車，與台北市政府協調二年，北市府才同意市府轉運站、台北轉運站以外的轉運站設站點，市府今年元月正式向公路總局申請基隆中正區到台北市中山區快捷公車路線，公路總局路線審議委員會日前已經審議通過，近日就公告甄選這條路線的營運業者，是基隆到台北市第三條快捷公車。

交通旅遊處長李綱說，這條快捷公車從八斗子車站發車，經海科館、海洋大學、義一路、中山高到台北市中崙轉運站，至於將來北寧路要接中正路還是經祥豐街，將由未來營運業者評估。公路總局公告甄選營運業者後，還要半年的籌備期，最快農曆年前通車。

李綱說，新的快捷公車路線和2088都是從海科館附近發車，一山一海，且路線不重疊，不會相互競爭。平日服務基隆往返台北的通勤族需求，假日或非尖峰時段則提供台北都會區民眾到基隆觀光休憩。