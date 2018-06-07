〈台北都會〉停車供需調查停擺4年？ 新北：年年都有做

2018-06-07

公開資訊 是5年前舊資料

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市都會區的老舊社區很多，停車位難尋造成困擾，時代力量五位市議員參選人昨天指出，市府的「停車供需調查」竟是五年前的舊資料，捷運新莊線在通車以前早就停車位不足，六年來遲未改善。市府交通局表示，在二○一五年起已完成板橋等十個區的停車供需調查，今年再完成林口等五個區，都有持續調查只是沒有更新資料，今年底會公布最新數據，並已在各地增建停車場改善。

時代力量市議員參選人陳志明、曾柏瑜、彭盛韶表示，市府交通局網站僅在二○一一、二○一二、二○一三年公布停車供需調查，此後四年的資料都未更新，調查區域也只有十二個行政區，相較二○一五年的「台北市十年停車計畫」，針對各行政區汽機車供需現況進行分析，新北市不及格。

新莊線車位不足 拖6年沒改善

市議員參選人張祐銓、唐聖捷也批評說，在捷運新莊線通車之前，周邊早有停車位供需嚴重失衡的問題，新莊線通車至今問題仍依舊，針對新莊副都心、新月橋及機場捷運沿線等地段，市府沒有調查資料，顯示缺乏評估及完善規劃。另外，中和區興南夜市機車停車位供需比是「三搶一」，連機車停車都困難。

交通局：年底公告全市數據

交通局停車管理科代理科長吳政諺回應說，市府以每四年為一週期，檢討路外及路邊停車的供需數據，二○一五年起已完成板橋、樹林、新莊、中和、新店、三重、土城、蘆洲、永和及汐止等區，今年預計再完成三峽、淡水、泰山、林口及五股等區，定期更新全市停車供需資料庫，將於今年底公告在交通局官網及市府資料公開平台。

他說，調查方式是將一個行政區切割成幾個分區，派員跑遍大街小巷清點車輛，再針對周邊公私有停車場的停車位數量、使用情形進行普查，算出供給、需求的數據。

新莊線問題 評估國小共構停車場

吳政諺表示，新莊並非每個地方都很難停車，例如頭前重劃區、新莊副都心，停車需求沒那麼迫切，民安西路一帶多為老舊社區，建物未附設停車場，將配合民安國小校舍改建來興建地下停車場；至於捷運新莊線，通車前已盤點停車空間，通車後也配合停車供需調查進行滾動式檢討，新莊國小正在評估共構停車場的可行性。

交通局長王聲威表示，市長朱立倫上任以來已投入八十八億餘元，闢建啟用卅處路外停車場，並增設路邊停車格，共新增八四七八個汽車格與十萬五六一○個機車格，今年底將有蘆洲仁愛公園、樹林藝文大樓兩處停車場啟用，分別提供四六四個汽車格、六十六個機車格，以及二三五個汽車格、一一五個機車格。