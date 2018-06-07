〈台北都會〉〈台荷合作〉聲音攝影機 可望監控車流

2018-06-07

〔記者黃建豪／台北報導〕荷蘭恩荷芬市長尤瑞瑪昨率領交流團拜會台北市長柯文哲，雙方不僅簽署智慧城市了解備忘錄，宣布交流智慧城市經驗與技術，還讓交通局與荷蘭Sorama公司同場簽署「聲音攝影機」合作備忘錄，將在台北實驗以聲音偵測分析交通車流、人流，有望透過偵測流量即時發現異常狀況，可減少警力的耗損。

偵測交通車流、人流 取代人力

恩荷芬市為荷蘭第五大城市，作為歐洲科技重鎮，也是知名荷商飛利浦的研發與創新基地，該市的高科技園區平均每天可產出四項專利，包辦荷蘭全國四成的專利產出，柯文哲今年一月就曾率團參訪，昨天北市舉辦電腦展創新特展，尤瑞瑪也率領荷蘭十七家創新企業來台交流。

交流智慧城市 恩荷芬市長來台

柯文哲指出，台北市與恩荷芬市有許多相似之處，都在追求智慧城市和永續經營。尤瑞瑪也認同，兩市正面臨的挑戰很相似，相信在處理智慧城市、循環經濟等挑戰上，可以交換意見與經驗。

在實際合作方面，交通局指出，雙方昨簽署的聲音攝影機應用於交通安全合作備忘錄，類似聲音的偵測器，利用聲音偵測技巧，推算出道路上交通人流和車流，還可結合影像系統，藉此推算出，哪個地點發生異常狀況事件，例如發生交通事故時車輛異常、行人量暴增等。

交通局表示，聲音攝影機的合作方式，預定由台北市提供實驗場域，協助荷蘭Sorama公司做實驗，對方會無償提供設備和技術，但時間和地點還在規劃。至於聲音攝影機對北市交通的助益？交通局保守表示，這是還很新的技術，透過這些智慧系統的輔助，也許可降低對警察人力的耗損，但具體應用後效果仍待實證。