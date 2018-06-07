〈台北都會〉「天下第一攤」出爐 14攤商獲金賞獎

2018-06-07

146業者報名 人數為歷年之最

〔記者楊心慧／台北報導〕「天下第一攤」揭曉！台北市市場節今年「天下第一攤」分成名媛甜點鑑賞、創新行銷的崛起新市力、生鮮雜貨的市場新鮮貨、部落客最愛的熟食飲食等四類，本屆報名人數為歷年之最，共有一四六家攤商報名角逐，北市市場處昨公布十四個金賞獎得主，各有不同特色，獲選僅十％機率，台北市長柯文哲直呼，競爭真的很激烈。

共4類 傳統市場界最高榮譽

台北傳統市場界最高榮譽「天下第一攤」金賞獎評選方式除了專家現地評選外，還加入秘密客評選。「名媛甜點」金賞獎為中崙市場的吃吃喝喝、士林市場的爵林堅果坊；「熟食飲食」金賞獎得主為大直市場的鼎A9台灣肉乾類食品店、木新市場的巧味豬腳、永樂市場的漁匠甘霖生魚丼飯。

「市場新鮮貨」金賞獎得主為大直市場的小農市集、南門市場的上海火腿、新富市場的多餃舍。「崛起新市力」金賞獎則是大直市場的五記沙魚烟、士東市場的GO2畫畫趣文創藝術工作室、華山市場的合掌村。另名媛人氣獎為安東市場的馬師原創料理，名媛評審推薦獎為士東市場的姑姑手作及中山市場的紅豆湯麻糬伯。

金賞獎得主巧味豬腳走平價路線，豬腳便當只要八十元，滷肉飯小碗廿五元、大碗四十元，若想吃滷肉飯又配筍絲和菜只要再多加十五元。老闆娘張榆羚受訪說，店內豬肉都是使用CAS認證的屠宰場，滷豬腳會先用大骨湯熬煮，再用獨門醬汁滷，吃下去相當入味。

漁匠甘霖生魚丼飯雖然只開店近一年，但在當地相當有名，每到用餐時間，攤上總是坐滿了人，老闆蔡茂霖說，店內食材都是當天採買、保證新鮮，賣完就沒了，所有料理都是現做。對於拿獎，蔡笑說，從小到大都沒拿過獎，這次第一次拿獎，相當開心。

位於中崙市場的吃吃喝喝，老闆是來自法國阿德榭小鎮的LOIS，與太太蔡佳芸共同在市場開了法式傳統手工小點舖，販賣各種甜點。