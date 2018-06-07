〈台北都會〉《屋頂農場 落葉堆肥》新北9里18社區 低碳獲肯定

2018-06-07

環局授證 經驗分享

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市環保局昨天舉辦低碳永續家園暨低碳社區標章授證典禮，獲獎總共有九個低碳永續家園銅級認證里及十八個低碳標章社區。獲得「白金級」低碳標章社區的「陸江新建築＋社區」住戶參與綠屋頂行列，「淡水情歌社區」則利用落葉做堆肥，供應快樂農場的養分，大家共同愛護地球。

環保局副局長王美文頒發證書給得獎里、社區，她也說，市府聘請專家替社區進行診斷及輔導，同時也編列相關預算推動各項節能減碳措施，並且配合中央推動的「低碳永續家園認證評等計畫」輔導各里。

「陸江新建築＋社區」不僅自組農作小組號召社區居民參與屋頂農場行列，也讓住戶認養植栽無毒蔬果，體驗都市農趣，進而降低建築物溫度，此外，地下停車場、梯間等公共區域，燈具則盡量汰換為LED燈，在屋頂設置太陽光電系統。

另外，同樣獲得「白金級」的「淡水情歌社區」則是在接待大廳及健身房也設置推射窗降低使用空調，而落葉堆肥則做為社區快樂農場的肥料，特別的是，綠美化搭配QR Code植物解說牌，以增進社區住戶對植物的認識。

環保局補充說，榮獲環保署低碳永續家園銅級認證里包括：新店區江陵里、新店區清潭里、鶯歌區北鶯里、淡水區沙崙里、汐止區白雲里、永和區正興里、中和區德行里、蘆洲區正義里、蘆洲區延平里。

低碳標章社區 累計74處

至於社區部分，分為「白金級」、「金熊級」或「銀鵝級」標章，去年共計有十八個社區獲肯定，新北市累計有七十四處社區獲得認證。