〈台北都會〉校園裝冷氣 林右昌：不應差別待遇

2018-06-07

〔記者林欣漢／基隆報導〕台北市、桃園市、台中市等縣市陸續喊出要在國中、小全面裝設冷氣，基隆市長林右昌昨天中午到台北接受廣播電台專訪時，連說兩次「我覺得這個不是很好」，他認為，在國民義務教育階段，孩子得到的教育資源，不應該因為城市比較有錢或較窮，而有不一樣的待遇。

台北市等部分縣市陸續喊出要在國中小全面裝設冷氣，甚至引發選舉跟風效應。「這樣一國多制，對國民義務教育有很大的隱憂。」林右昌表示，國民義務教育是國民享有的基本權益，不能因為他出生在台北，或出生在花蓮海邊、南投山上，因為縣市財政使孩子在成長過程中得到的教育資源有所不同，「不應該這樣子，這有點倒退嚕！」

林右昌強調，該不該裝冷氣見仁見智，但台北市這樣的動作，會造成選舉話題，台北市有錢，可是他要去考慮其他縣市是否負擔得起，「我也花不起這個錢。」

基市府：估花2.5億 有困難

基隆市政府表示，基隆市學校教室光是冷氣設備加上電力系統改善的經費就超過二億五千萬元，依照目前基隆市的財源狀況，要全面裝設冷氣有其困難性，教室空調設備尚屬非必要設備，但可擬逐年改善的計畫，目前學校仍可就有特殊需求學生及場所，如資源班、特教班、專科教室或密閉空間等，依其必要性設置空調設備，而各校的創客教室，冷氣也是標準配備。