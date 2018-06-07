〈台北都會〉選舉利多？ 新北國三教室全面裝冷氣

2018-06-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕連日來高溫不斷刷新紀錄，學校教室有如悶燒鍋，學生上課揮汗如雨。國民黨新北市議會黨團昨天聯合質詢，要求市府在學校全面加裝冷氣。市長朱立倫一改先前態度，鬆口宣布全市九年級（國中三年級）教室優先安裝冷氣，預計年底完工。這項政策被外界視為選舉利多。

市議員連斐璠說，夏季高溫動輒三十六、七度，學生上課須忍受悶熱的環境，影響學習品質，希望市府全面加裝冷氣，為避免造成財政負擔，她建議因地制宜，有需求的學校先提出，再評估可行性。

市議員陳明義認為，學童下課十分鐘在戶外玩得滿頭大汗，若馬上進入有冷氣的教室容易感冒，他建議不一定要裝冷氣，可以裝設空調系統，讓學童在舒適環境上課。

朱立倫回應，平均一間教室加裝冷氣須花費二十萬元，若全市國中小全面裝設，保守估計二十億元，但有些學校不一定需要，應因地制宜，新北市也可以跟進，宣布公立國中小全面加裝冷氣，但這不是負責任的作法，政策施行要有完整配套措施，他將以務實方式漸進式推動。

朱日前說家長募款 昨天轉彎

朱立倫說明，目前首要工作是改善學校的綠屋頂、斜屋頂、隔熱或降溫等設施，近年市府已投入十億多元，再者是學校推動智慧節能，否則一味加裝冷氣，只會招來環保團體批評，最後針對有升學需求的九年級教室優先裝設冷氣，年底前完成，電費則使用者付費，其餘再研議評估。

不過，朱立倫日前面對民進黨議員質詢時，卻認為經費龐大，應由家長會募款或運用議員配合款辦理，電費由學生家長平均分攤，昨天突然政策轉彎，「做球」給國民黨籍議員，引發質疑有選舉考量。

初估1.2億 教育基金剩餘支應

教育局長林奕華說明，全市九年級教室共有一○九二間，已經有四百五十六間裝設冷氣，剩下六百三十六間未裝，以每間教室二十萬元計算（包含設備費與電力改善經費），初估需要一億二千七百二十萬元，將從教育基金剩餘款支應。