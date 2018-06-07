〈北部〉「怒」畫生而不平等 8旬嬤嘆欠栽培

2018-06-07

白髮榮耀成果展 20餘長輩畫人生

〔記者花孟璟／花蓮報導〕八十七歲的周鍾四妹從小父母雙亡，由二個姊姊拉拔長大，因日本戶口普查發現她「十歲了還沒有唸書」，才讓家貧的她有機會上學，讀到四年級美軍開始空襲，學業也中斷。她說「我的人生就是欠栽培」、「如果有機會自己一定可以念到大學畢業」！

門諾醫院壽豐護理之家的廿多位長輩，因為參加藝術引導課程，挖掘出埋藏多年的回憶及願望，並化為繪本書、畫作及手工藝品，昨天舉辦「白髮榮耀成果展」，周鍾四妹的生命故事繪本書等作品也在其中。

生命繪本表心意 退休阿公謝牽手

四妹阿嬤說，「聰明也要有那個命」，但自己沒有。她一直記得小時候沒錢買制服，被老師打一巴掌，她曾經生氣「為什麼別人有、我沒有」？到後來才慢慢接受「這都是命」，說著說著眼眶都紅了！四妹阿嬤跟著護理之家的工作人員，以「人生中的怒」為題目畫水彩畫，抽象的筆觸表達出對於人「生而不平等」的感嘆！

八十七歲的林良惠阿公是退休老師，與只有國小畢業的太太「五寶」結婚超過一甲子，一年前住進護理之家後，五寶阿嬤每一到二天至醫院與阿公共進午餐，但阿公不好意思當面吐露心意，藉由製作「生命繪本」的機會，他寫一封信給太太向她道謝！

他說，以前老師薪水很低，太太為了六個小孩都能唸書，每天清早去菜市場賣水果，彌補自己小學畢業後無法升學的遺憾，還把孩子都栽培到念博、碩士，他特別在信中表達對太太的感謝「妳真的辛苦了」。

「白髮榮耀成果展」昨在門諾壽豐護理之家開幕。護理之家督導陳筱蕙說，護理之家目前有九十多位長輩居住，有超過一半有失智症，約有二十位長輩狀況較好，能參加藝術治療課程，每一件作品都裝滿長輩的人生經歷，比如有一位長輩是做黑手，有一堂課「翻印手模」，他就把自己拿著起子的手拓印下來。

她說，另一位長輩往生後，女兒到醫院取回媽媽的遺物，拿出那位阿嬤生前做的石膏手模送給對方當紀念品，讓女兒當場淚崩「這是媽媽的手」！