〈北部〉封閉9年 冬山新寮第2、3層瀑布7月開放

2018-06-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉新寮瀑布步道，因有清涼原始森林，曾是宜蘭縣人潮最多消暑勝地，步道沿途可欣賞三層瀑布；第一層瀑布往上至第二、三層瀑布的步道，因颱風破壞封閉至今已九年，羅東林區管理處斥資一千七百萬元重新整修，預計七月重新開放；不過，林管處表示，第二層瀑布落差已不明顯，未來可能只剩第一、第三兩層瀑布。

新寮溪發源於海拔九百八十公尺新寮山，因水流湍急、河谷切割現象，沿途形成數個大小不一的瀑布，原先以最上層的第三層瀑布最為人知，瀑布落差達六十公尺。

羅東林管處整建一點三公里步道，二○○六年完工開放，隔了三年受強颱芭瑪影響，步道、周邊林相全毀，地形地貌大幅改變，新寮瀑布因此封閉；經休養生息，林管處以生態工法清理河道淤積，並開始護岸工程，重新整建步道。

二○一一年至第一層瀑布約○點九公里步道重新開放，但至第二、三層瀑布的步道，因跨越溪水的飛瀑吊橋全毀，加上周邊地質仍然不穩，封閉至今。經地質專家長時間監測，林管處與當地中山社區努力下，開始整建二、三層瀑布步道，預計六月底完工，七月可重新開放。

羅東林管處指出，工程除將原有吊索橋提高高度改為挑高吊橋，降低日後遭沖毀機率，橋也以木質感包覆，營造融入生態環境景觀，部分路段因無路基，透過架空棧道連接，未來步道開放後，將由中山社區進行動態總量管制，進入步道人數不能超過三百五十人，希望遊客配合。