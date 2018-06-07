〈北部〉冬山三奇伯朗大道 正名「稻間美徑」

2018-06-07

近期將全數更換指示牌

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉三奇村三奉路的美景，被遊客譽為宜蘭版「伯朗大道」，因名稱與台東「伯朗大道」相同，地方屢傳正名聲音。經討論，冬山鄉公所決定正名為「稻間美徑」，現有「三奇伯朗大道」指示牌，近期將全數更換。鄉公所說，正名可利於行銷，也能區分宜蘭、台東兩地的不同。

三奉路位於冬山鄉三奇村奉尊宮後方，全長約一點五公里，是條Ｓ型的村里道路，道路兩側都是水稻田，每年五至六月水稻結穗期，景色絕美；四年前被部落客發現，認為可媲美台東池上鄉伯朗大道，外界遂有「宜蘭版」伯朗大道稱號。

三奇村三奉路無關「伯朗」

地方原本習以為常，從入口指示牌到網路搜尋結果，都是以「三奇伯朗大道」為名；最近開始有省思聲音，認為「伯朗」兩字與三奉路無關，又和台東伯朗大道撞名，冬山鄉公所也常接獲反映，希望給「三奉路」取一個屬於自己的名字。

鄉公所最後決定以「三奉路」周邊稻田為主題，取名「稻間美徑」。公所說，三奉路兩旁是一望無際的水稻田，走在田間小徑如同置身田中央，結穗期間風景優美，才命名「稻間美徑」。

「別再稱宜蘭版伯朗大道」！鄉公所指出，「稻間美徑」念起來順口，也將三奉路周邊景觀融入名稱，與地方景致連結更深，更重要的是與台東伯朗大道區隔，近期會將伯朗大道路面指示牌、標誌更換完成，未來活動行銷全部以「稻間美徑」為名。

「順其自然就好！」三奇村民游禮章對正名持保留態度。他說，改名雖然可以和台東區隔，但「伯朗大道」之名已經根深柢固，改不改名對遊客而言，應沒有太大差別。