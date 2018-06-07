〈北部〉營養午餐免費 徐耀昌：會發不出薪水

2018-06-07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人、頭份市長徐定禎拋出恢復全縣國中、小學生免費營養午餐政見，被對手國民黨籍現任縣長徐耀昌反駁；徐定禎昨召開「營養午餐業務研議會報」，與市內十二所國中、小校長研議執行可行性。

縣長參選人徐定禎拋出政見

徐定禎昨天向市內國中、小學校長了解現行營養午餐實施方式及燃料、食材等支出，依全市目前九千餘名國中、小學生，全年營養午餐費用約八千多萬元。他認為，按現行狀況，頭份市公所財政足可支應。

徐定禎表示，恢復學生免費營養午餐是許多鄉親的心聲，日前他到彰化縣參訪，當地幼兒園營養午餐食材取自當地小農，不但帶動在地農產發展，也降低食材成本，未來還擬安排與社區老人共餐，成為老幼皆受保障的福利循環。但若要建立小農收購機制、配合食安把關並妥善安排各學區學生數分配，皆為縣府執行層級，須由縣府統籌才能達到最佳成效。

徐耀昌重申縣府財政困難

徐耀昌則重申，縣府財政困難，二○一五年起就受財政部的財務異常管控機制，若要全縣恢復免費營養午餐，恐至少增加八億元支出，會重蹈兩年前發不出薪水的窘境。

教育處：若頭份願辦理 縣府尊重

縣府教育處長徐永鴻表示，若頭份市公所財務許可願意辦理，縣府將予以尊重，樂觀其成。不過，昨天與會校長也擔憂，若頭份實施免費營養午餐，恐造成磁吸效應，使鄰近鄉鎮市的家長將學籍遷入，恐造成校舍空間不足，也致鄰近鄉鎮學校招生困難。