〈北部〉竹市活化老屋 租金、修繕雙補助

2018-06-07

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市文化局推動「老竹塹‧老屋味」老屋活化經營補助計畫，每月將提供經營者最高一萬元租金補助，並配合「文化部私有老建築保存再生補助計畫」，提供老屋各項修繕補助，號召民眾動手活化老屋。

每月提供最高1萬租金補助

文化局文資科長林曉華說，市府今年編列一百二十萬元預算，針對新竹市老屋（西元一九七一年前興建完成）活化經營業者，提供每月最多一萬元的租金補貼，鼓勵在地民眾及各地方民間單位、團體進駐老屋，透過舉辦藝文展覽、藝術講座等活動，將在地歷史故事、文化創意帶入城市各個角落。

具文資潛力老宅 提供修繕補助

文化局也同步配合文化部辦理「私有老建築保存再生補助計畫」，針對具文資潛力的老建築，提供修繕補助，上限可達提案經費的五十％，項目包含規劃設計、建物本體修繕及再生培力與教育推廣活動等，文化局還會委請專案輔導團隊協助提案，申請經費。

陳星豪分享老屋活化成功經驗

文化局昨天在成功活化的老屋咖啡藝術空間「飲室繪友」，邀請三十二歲屋主陳星豪與一群年輕藝術家，分享老屋活化經驗。

這間成功活化的老屋有六十五年歷史，一九六七年至一九七五年間曾是全台第一間塑膠燈籠工廠，製造元宵燈籠、廟宇宮燈，之後工廠不再經營，陳父一度因房屋老舊打算出售，經陳星豪勸阻，最後將雙層老屋打造成結合咖啡館、藝術展場、畫室的複合式文藝空間。

陳星豪說，他大學就讀設計相關科系，畢業後在台北工作五年，之後回到家鄉，將充滿回憶的老房子改造為藝術空間「飲室繪友」，一樓是咖啡廳與畫室，二樓是藝術展覽空間，希望能提供年輕創作者、學生團隊展覽。