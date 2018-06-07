〈北部〉改善竹科車潮 竹市智慧號誌11日啟用

2018-06-07

實施即時號誌控制 公道五路禁左轉

〔記者王駿杰／竹市報導〕為改善新竹科學園區聯外道路交通壅塞問題，新竹市、縣政府合作，向中央爭取四千四百萬元經費，陸續在自強南路、經國大橋、慈雲路往園區廊帶，建置智慧化交通號誌即時控制系統，將於十一日起啟用、測試，上午七點至九點實施即時號誌控制與公道五路口管制禁止左轉措施，預計提升自強南路至園區的行車順暢度，估計可省下一百秒以上時間。

市府交通處長倪茂榮說，慈雲路是來往園區、新竹市、縣的重要道路，每天上班尖峰時段有超過一萬車次通過，交通量極為龐大，從新竹縣到園區上班的行車時間超過八百秒。

新竹縣、市政府合作，去年六月向中央成功爭取經費，在慈雲路建置智慧化交通即時路況系統，分兩期執行，總工程經費四千四百萬元，目前第一期已完工，預計下週一啟用，提供通勤民眾便利、順暢的交通環境。

去年向中央爭取到逾4千萬經費

倪茂榮表示，第一期計畫在慈雲路、東西向快速道路台六十八線匝道與經國橋設置號誌管制、車輛偵測與監視設備，由上游自強南路段實施車輛截分流管制，搭配中游台六十八線匝道增設號誌管制，減少車流交織，加大綠燈通行時間，並配合公道五路口禁止左轉措施，強化下游慈雲路段口的車輛通行效率，縮減路段整體行車時間。

倪茂榮說，測試階段將對交通壅塞狀態進行資料蒐集與監控，檢討與修正系統 ，並請警方指揮交通。