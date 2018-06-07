〈北部〉豬場臭味惹怨 民控稽查做樣子

2018-06-07

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區湧安里、鎮興里及龍潭區聖德里、八德里的交界處有九家養豬場，只有宗霖畜牧場及煥光畜牧場兩家為合法登記，分別飼養約四千三百頭及七百頭豬隻，其餘七家均為違規業者，飼養規模少則十頭，多則七、八十頭，居民們常聞到惱人的豬屎臭味，甚至臭到無法入眠，幾經陳情，狀況仍無改善，質疑市府監督不力，「稽查只是做做樣子！」表示如再無改善，將走上街頭抗議。

湧安里長張鶴騰表示，宗霖、煥光兩家養豬場雖設有廢污水處理等設備，但每天下午五點起就開始飄出臭味，防污設施根本形同虛設。他說，從二○一五年至今，居民們已向環保局陳情達五十一次，環保局雖稽查一○七次，卻只開罰十次，且每次都制式回覆「會再加強巡查」，當地臭味從未改善，居民們已忍無可忍，「市府若再無具體作為，將動員里民上街頭」。

市府︰告發10次 啟動專案小組

環保局對此表示，稽查過程若發現異味，都會要求業者返回處理並採樣，百餘次的稽查也都要求業者限期改善，只對逾期未改善者依違反「空氣污染防制法」或「廢棄物清理法」告發十次，共裁罰卅萬二六○七元。

環保局並指出，該局與農業、地政局及建管處於去年九月組成專案小組，對九家養豬戶聯合會勘，並由農業局個別輔導；三月起再度啟動專案小組，對養豬事業進行輔導及管制。

業者表示，畜養豬隻難免有異味，經環保局派員稽查、告發後，也都有落實污水、空氣等排放處理，已盡可能將臭味降至最低。