〈北部〉《桃園》具護理師證照 衛所102護士「加薪」

2018-06-07

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園十三區的衛生所共編制一○五名公共衛生護士，其中僅三人未具護理師證照，卻長期「高資低用」，每月薪資差了近萬元；市長鄭文燦昨宣布，具有護理師證照的護士都改以「師」級任用，給予應有的待遇，每人平均年薪可多十一萬八九○○元。

改以「師」級任用 平均年薪增11萬餘元

護理師、護士的差別在於，「護士普考」只需高職畢業資格，「護理師」則為大學、專科相關科系畢業後取得國家證照。不過，以往的高職學校護理科都已升格為護專，護士普考也於二○一三年停辦，目前各公立醫院也都將護士職缺改為護理師，但各縣市衛生所幾乎都有「高資低用」問題，近年才陸續修改編制。

全市衛生所一○五名公衛護士中，有一○二名護理師仍以「護士」任用，新進人員聘用薪資相差九三六五元，有醫師資格的市議員閻中傑曾在議會為這些護理師發聲，爭取應有待遇。

市府經修改衛生所組織規程與編制，於上月廿八日送考試院，一日獲同意備查，各衛生所護士只要具有護理師執照，均可改以護理師聘任，平均年薪增加十一萬八九○○元；市府也編列一二五○萬元經費支應，薪資發放會追溯到五月廿六日。

閻中傑昨獲悉此事後，直說這是好事一樁，他另表示，過去各鄉鎮區公所轄管公立幼兒園所設置的護士，也有護理師「高資低用」情形，雖然十二人中僅四人具護理師執照，仍希望市府爭取中央修法，給予應有的權益。