〈北部〉《桃園》北區客家會館 落腳八德建德公園引反彈

2018-06-07

民眾憂心綠地被佔據

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市客家人口達八十五萬人，目前在南區的龍潭有客家文化館，市府將於北桃園興建「北區客家會館」，市長鄭文燦昨在市政會議宣布落腳八德區建德公園，並採「夥房式設計」，重現客家民居型態。不料，這項計畫引發當地居民反彈，擔心公園綠地被會館佔據；鄭文燦對此改口表示，「只是大範圍選址於八德，若有其他適合基地也可考慮」。

鄭文燦指出，市府先前委託顧問公司對桃園區中正公園、八德區玉元宮周圍及建德公園、大溪區埔頂公園四處地點，進行北區客家會館的選址評估，最後選在建德公園。該處附近有捷運綠線G01站，且與八德霄裡地區非常近，而霄裡的建築特色為傳統式大夥房，市府也將朝此建築型態規劃，另打造客家地景公園，推廣北區客家文化。

市府客家事務局局長蔣絜安表示，建德公園面積約三三二七坪，客家會館面積為四百坪，除了展示客家文物、生活體驗，還提供社團研習教育的空間，也會開放居民使用，年底辦理細部設計後，就會有完整預算規劃，也將積極爭取中央補助，預計明年五月動工、二○二○年九月完工。

市府這項政策，昨在數個區域性臉書社團引發討論，不少居民反彈表示，建德公園的綠地原就不足，在此興建客家會館，會佔據綠地空間；網友們也不解地說，推廣客家文化為什麼就要新建館舍，升格前的八德市公所二○○九年興建八德客家文化廣場，早淪為蚊子館；居民們更發動串聯，投訴市長信箱，表達反對。

議員建議多聽取民意

市議員呂林小鳳說，建德公園附近的新社區相當多，許多居民都反映想保留綠地、不要設施，且擔心「夥房式設計」與現代建案的調性不合，她也建議市府另覓地點或換個形式。市議員劉茂群則表示，八德有三個客家社團，以往要舉辦活動都得借用場地，建德公園腹地大、交通方便，她樂觀其成；市議員呂淑真也說，希望市府做任何決定前，要多聽取民意。

鄭文燦︰還有討論空間

鄭文燦事後表示，此事還有討論空間，因八德霄裡是傳統客家聚落，原則上會把北區客家會館設在霄裡附近，並能鄰近捷運綠線G01站。蔣絜安說，八德有五萬餘的客家人口，佔全區人口四分之一，設置客家會館有其實質意義，會館空間也會開放居民使用，將加強與地方的溝通。