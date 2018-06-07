〈北部〉近7成樹枯 冬山蓮霧農：60年首見

2018-06-07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉安平村最近傳有蓮霧樹出現枯死現象，有農友損失超過七成，看著大片果園欲哭無淚；果農吳坤長感嘆，他們家種了六十多年蓮霧，第一次碰到這種怪現象，園內都是六十年老欉，損失無法估計。農改場已採集土壤、植株帶回檢驗，調查到底是旱象或其他原因造成，最快兩週內就能真相大白。

其中4成已死亡 農改場採檢

宜蘭縣蓮霧種植面積約一百六十四公頃，端午節前後是盛產期，產區集中在員山鄉、冬山鄉；其中，冬山鄉種植面積就有四十五公頃。今年入夏，吳坤長種植的一公頃果園、逾百株蓮霧樹，卻有近七成乾枯，其中四成已死亡；冬山鄉民代表游智慧、楊弘旻希望農政單位盡速查明原因，避免災情擴大。

「怎麼這麼怪？」吳坤長說，蓮霧在每年九月要修枝讓果樹冒新芽，隔年清明前後開花，端午節收成，但去年修枝後，發現有少數蓮霧樹未成功發芽，今年入夏，更往外擴散，園內至今已有四成蓮霧樹枯死，另有三成僅冒細芽長不起來「接近垂死邊緣」。

病蟲害？缺水造成？兩週內查明

吳坤長家族種蓮霧逾六十年，他無奈地說，蓮霧屬很好種的果樹，即使疏於管理也能自然生長，何況他都按部就班施肥、補充營養素，卻仍發生枯死狀況。

吳坤長懷疑是病蟲害或缺水導致，但蓮霧旁的芒果卻「頭好壯壯」，這更令他不解。花蓮農改場蘭陽分場最近派員前往採集土壤、植株帶回檢驗，希望釐清原因。蘭陽分場助理研究員徐子芳解釋，冬山鄉土質屬砂礫地質，易有缺水情形，不排除是近年氣候偏向驟雨型，水分無法留在土壤，造成水分供應不足，農友修枝過度，也有可能是主因。

徐子芳指出，目前僅吳姓農友果園及頭城部分廢耕蓮霧園出現這類狀況，但是否為個案，要綜合各項檢驗結果才能確定，最快兩週內真相大白。縣府農業處則說，已請鄉公所彙整資料，持續掌握災情。